'Gdje je Leon, pi**ka?' Svjedoci opisuju trenutke prije pucnjave. Roditelji pozvani da dođu po djecu u školu...

Mirno i sunčano jutro u zagrebačkom Središću naglo je prekinuto zvucima pucnjeva. Kako doznaju 24sata, Leon Lučić, nekadašnji policajac i TV zvijezda iz serije Krim tim 2, propucao je muškarca u nogu.

Policija je potvrdila kako je osumnjičeni za napad pod njihovim nadzorom

- Leon je jutros sjedio u lokalnom kafiću. Bio je normalan, šutio je kao i inače - govori za 24sata jedan od susjeda iz kvarta.

Dodaje da se Lučić u kafiću zadržao neko vrijeme, a nakon toga je otišao prema svojoj zgradi.

- Onda je došao drugi muškarac, tražio je Leona, rekao je 'gdje je Leon, pi**a', nakon toga je sjeo u svoj Porsche i otišao prema zgradi - kaže im dalje susjed.

Ubrzo nakon toga, prepričava, čula se pucnjava. Kvart je završio pod opsadom, područje je preplavila policija.

- Došla je hitna, ubrzo i policija a nakon toga i specijalci. Svi mi znamo tko je Leon Lučić, ali nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici - kaže za 24sata šokirani susjed koji je svjedočio drami u Središću.

Mirnim kvartom proširila se zabrinutost, jedan stanovnik kazao je kako su dobili informaciju da dođu po djecu u školu...

Lučić je nakon pucnjave pobjegao u obližnju zgradu, gdje ga je savladala policija.

O cijelom događaju oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.