Gdje držite maslac? Evo što preporučuju stručnjaci

Gotovo svatko od nas zna tu frustraciju kada ujutro na kruh pokuša namazati maslac tvrd kao kamen, netom izvađen iz hladnjaka. No, stručnjaci za smanjenje bacanja hrane tvrde da je upravo čuvanje maslaca u hladnjaku pogreška koju mnogi rade. Otkrili su iznenađujući trik koji ga održava svježim i mekšim, a istovremeno produljuje njegov vijek trajanja, prenosi Index.

Trik je u sobnoj temperaturi

Savjet je jednostavan - maslac držite izvan hladnjaka. Ako se pravilno čuva u pokrivenoj posudi na sobnoj temperaturi, maslac može ostati svjež više od dva tjedna. Mnogi se pitaju je li sigurno držati mliječni proizvod izvan hladnjaka. Stručnjaci objašnjavaju da maslac, za razliku od drugih mliječnih proizvoda, ima nizak udio vlage te minimalno proteina i ugljikohidrata, što ga čini manje privlačnim za razvoj bakterija i plijesni.

Ključno je pravilno skladištenje. Ostavljanje maslaca nepokrivenog ili samo u originalnom voštanom omotu može dovesti do nakupljanja štetnih bakterija. Stoga se savjetuje korištenje odgovarajuće posude za maslac s poklopcem. Također, važno ga je držati podalje od izravnih izvora topline, poput prozorskih daski ili blizine štednjaka ili radijatora.

Kada ga je bolje čuvati u hladnjaku?

Ako je u vašoj kuhinji stalno toplo, maslac je bolje čuvati u hladnjaku. Ako je temperatura vaše kuhinje većinu vremena iznad 21°C, preporučuje se da maslac ne ostavljate izvan hladnjaka na duže vrijeme. Previsoke temperature uzrokuju topljenje maslaca, što ga čini osjetljivijim na kvarenje.