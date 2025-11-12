Gdje držati krumpir da ostane svjež tjednima? Na ovom mjestu je najbolje

Krumpir je jedna od najomiljenijih namirnica u svakoj kuhinji, no često se dogodi da prebrzo proklija, omekša ili pozeleni. Srećom, uz nekoliko jednostavnih savjeta, možete mu značajno produljiti svježinu i sačuvati okus tjednima. Ključ je u pravilnom skladištenju, koje je jednostavnije nego što mislite, prenosi Index.

Idealno mjesto za skladištenje

Za maksimalnu svježinu, krumpir treba čuvati na hladnom, tamnom i dobro prozračenom mjestu, a smočnica je često najbolji izbor u kućanstvu jer je udaljena od toplih područja (ormarići pored pećnica ili ispod sudopera) i u njoj nema toliko svjetla. Ako imate podrum u kojem je temperatura između 13 i 18 °C, to je još bolje rješenje.

Izbjegavajte hladnjak, uz jednu iznimku

Iako se čini logičnim, hladnjak nije dobro mjesto za krumpir jer je temperatura preniska. Temperatura ispod 10 °C uzrokuje pretvaranje škroba u šećer, što rezultira drugačijim okusom i promjenom boje prilikom kuhanja. No, krumpire je u redu staviti u hladnjak ako želite slađi okus krumpira.

Cirkulacija zraka je ključna

Krumpiru je potreban zrak kako bi ostao svjež, zbog čega je ambalaža u kojoj se prodaje često perforirana, kako bi se osigurao protok zraka. Cirkulacija zraka je važna jer krumpir diše kao i druge žive biljke. Za pohranu krumpira možete koristiti papirnate vrećice, košare ili kartonske kutije, a ako krumpir kupite u plastičnoj vrećici, obavezno ga izvadite.

Dodatni savjeti za dugotrajnu svježinu

Važno je ne prati krumpir sve do trenutka upotrebe. Također, kako biste izbjegli prerano dozrijevanje, držite krumpir podalje od voća i povrća koje ispušta plin etilen, poput banana, paprika i avokada.