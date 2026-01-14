Gazzetta: Modrić razmatra povratak u Dinamo, evo kad će odlučiti

Vatreni maestro Luka Modrić briljira i u 41. godini. Hrvatski kapetan i legenda svjetskog nogometa prošlog je ljeta potpisao jednogodišnji ugovor s Milanom, a talijanski velikan odmah mu je ponudio opciju produljenja na još jednu sezonu. No, sve oči uprte su u Modrićevu odluku nakon Svjetskog prvenstva, piše Gol.hr.

Kako piše ugledna Gazzetta dello Sport, Modrić je postao lider momčadi, jedan od najboljih igrača Serie A, a u Milanu su zadovoljni na svim razinama – od kluba do obitelji.

Modrićev sljedeći korak: Liga prvaka ili povratak kući?

Talijani pišu kako će konačna odluka o nastavku karijere doći tek nakon Svjetskog prvenstva 2026., koje bi moglo biti Modrićeva posljednja reprezentativna akcija. A onda? Prema Gazzetti, dvije opcije su na stolu: Igranje Lige prvaka s Milanom, kao posljednji izazov na vrhunskom nivou ili povratak u Dinamo, klub iz kojeg je sve počelo.

"Igranje Lige prvaka s Milanom bio bi izazov, ali ništa manje velik ne bi bio ni povratak u Dinamo, klub u kojem je sve započelo. To je klub u kojem je danas predsjednik njegov idol Zvonimir Boban, a taj izazov sigurno mami Luku. Povratak u domovinu na kraju karijere imao bi snažnu simboliku", navodi Gazzetta.

Boban ga već zvao, ali...

Tijekom ljeta se već spekuliralo o mogućem dolasku Modrića u Maksimir, no tada je odabrao San Siro. Poznato je da ga je upravo Boban osobno kontaktirao i pozvao nazad u plavi dres, no Luka se tada odlučio za nastavak karijere u Italiji.

Hoće li se to promijeniti za nekoliko mjeseci? Sve će ovisiti o njegovoj odluci nakon SP-a. Povratak u Dinamo bio bi prava senzacija i idealan oproštaj za jednog od najvećih igrača hrvatske povijesti.