Gattuso: "Osramotili smo se"

Talijanska reprezentacija doživjela je težak udarac na San Siru. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Norveška je slavila s uvjerljivih 4:1, iako je Italija na poluvremenu imala prednost. Bio je to prvi poraz Azzurra otkad je momčad preuzeo Gennaro Gattuso, dok je Norveška ovim trijumfom potvrdila prvo mjesto u skupini I. Italiju sada čekaju dodatne kvalifikacije.

Azzurri su i prije susreta bili svjesni da je borba za vrh gotovo izgubljena – trebala im je pobjeda od devet golova razlike da uhvate Norvešku u gol-razlici. Željeli su barem revanš za lipanjski poraz 3:0 i ulazak u doigravanje u pobjedničkom ritmu, no raspali su se u nastavku.

Gattuso: “Ispričavamo se navijačima"

Na pitanje zašto je Norveška u drugom dijelu izgledala dvostruko brže, Gattuso je poručio da problem nije bio u fizičkoj spremi:

“Odmah nakon odmora dopustili smo im priliku i povukli se. Prestali smo raditi prava kretanja i igrali smo baš onako kako njima odgovara. Najviše žalim zbog toga. Ispričavamo se navijačima i preuzimamo odgovornost.”

Poraz je dodatno zabrinjavajući jer Italiji prijeti treći uzastopni izostanak s Mundijala.

“Bili bismo licemjeri kad bismo rekli da nije zabrinjavajuće. Utakmicu poput ove ne smiješ izgubiti 4:1”, dodao je.

Krhkost, strah i nedostatak lidera

Raspad igre nakon prvih problema pokazao je, kaže Gattuso, kroničnu mentalnu krhkost momčadi:

“Na prvi udarac izgubimo samopouzdanje. Ne smijemo se povući i odrađivati minimum. Moramo vjerovati u svoje mogućnosti.”

Upitan nedostaje li momčadi lidera, odgovorio je:

“Jedan vođa nije dovoljan. Moramo biti zajedno. Ako se bojiš pogriješiti, igraš s ručnom kočnicom – a to si ne možemo dopustiti.”

Chiesa i veljača? Nema jamstava

Na pitanje o mogućem okupljanju reprezentacije u veljači, Gattuso je rekao da je raspored pretrpan i da su dodatni termini malo vjerojatni. O povratku Federica Chiese kratko je poručio:

“Znate njegovu priču. On je važan, ali mora se osjećati ugodno. Razgovarat ćemo.”

Izjava za RAI Sport: “Prepali smo se”

Pred kamerama RAI Sporta Gattuso je ponovno naglasio razliku između dva poluvremena:

“Prvo poluvrijeme je bilo jako dobro. U nastavku smo počeli prelako gubiti lopte i davati Norveškoj prostor. Prepali smo se.”

Reprezentacija se sada neće okupljati sve do nekoliko dana uoči polufinala doigravanja 26. ožujka. Italija se nada da će 31. ožujka igrati i finale – za plasman na Svjetsko prvenstvo.