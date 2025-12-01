Gastarbajterska bajka oduševljava publiku: Ivana Giove i Marijan Grbavac donose toplinu i humor ove zime

CZK - Kazalište Mali Princ Omiš i provjereni glumački dvojac Ivana Giove Župa i Marijan Grbavac ove zime izvode jednu od emocionalno najjačih Matišićevih priča — Gastarbajtersku bajku.(Božićna bajka)

Predstava se kroz niz adventskih termina igra u više dalmatinskih gradova, a gdje god stigne — puni dvorane i osvaja publiku.

„Oliver je mala maca“, duhovito kaže dramska umjetnica Ivana Giove, aludirajući na slavnu „dva put san umra“.

„Mi smo ovaj Advent — sedam puta.“

Upravo takva kombinacija humora, tuge i topline čini ovu predstavu posebnom: ona iz smijeha vodi u tišinu, iz nostalgije u nadu, a iz tuđine vraća doma.

Iza predstave stoji malo, ali izuzetno predano profesionalno kazalište koje svojim radom, kvalitetom i čvrstom kazališnom energijom iz godine u godinu raste i gradi publiku.