Gasi se poznati klub

Ponedjeljak, 19. siječnja, ostat će zabilježen kao crni dan za slovenski nogomet jer NK Domžale odbrojavaju posljednje sate postojanja u sadašnjem obliku. Nakon što se nada o dolasku španjolsko-njemačkih investitora pokazala lažnom, klub je na rubu propasti, a seniorska momčad neće nastaviti natjecanje u Prvoj ligi Telemach, piše slovenski Sportklub.

Ova situacija otvara brojna pitanja, među kojima je i ono kako je klub, koji je godinama bio na rubu financijske održivosti, uspijevao od Nogometnog saveza Slovenije dobiti licencu za natjecanje. U svakom slučaju, radi se o teškom udarcu za slovenski nogomet koji će zahtijevati reakciju svih dionika, dodaju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Crni dan za slovenski nogomet

Još u prosincu, predsjednik NZS-a Radenko Mijatović u emisiji "Pod prečko" izrazio je nadu da će klub završiti sezonu. "Nije to dobro ni za slovenski nogomet ni za prvu slovensku nogometnu ligu da klub odustane usred sezone, ali nažalost, to se događalo i drugdje. Jedan veliki Bordeaux je u velikim problemima i ne nastupa u ligama za koje bi bio prikladan i tako dalje.

To se ne može izbjeći. Ja se nadam da će se situacija riješiti barem toliko da Domžale odigraju sezonu do kraja, ali to ne mogu ni jamčiti ni tvrditi", izjavio je tada Mijatović. Pritom je naglasio da regularnost prvenstva nije ugrožena s obzirom na to da je odigrana točno polovica sezone.

Domžale, koje je od rujna, kada su nakon sedam kola u Prvoj ligi bile još bez boda, vodio Tonči Žlogar, nalazile su se na dnu ljestvice Prve lige nakon završetka jesenskog dijela prvenstva, odnosno nakon 18 odigranih kola, s 12 bodova, čime će, izgleda, završiti i svoje postojanje.

Domžale je dvostruki prvak Slovenije

Domžale je tijekom svoje povijesti duge 105 godina osvojio dva naslova prvaka Slovenije. Osvajali su titule u dvije uzastopne sezone, 2006./07. i 2007./08. Po dva puta su osvajali slovenski Kup (2010./11., 2016./17.) te Superkup (2007. i 2011.).

Triput su igrali protiv hrvatskih klubova u europskim kvalifikacijama te su svaki put ispadali. 2008. i 2009. godine izbacivao ih je Dinamo u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a 2012. godine RNK Split u kvalifikacijama za Europa ligu.