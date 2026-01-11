GARCIA: "Teška utakmica, teški uvjeti, ali dobar teren"

Trener Hajduka Gonzalo Garcia bio je zadovoljan viđenim nakon pobjede u prijateljskom susretu protiv Croatia Zmijavci (2:1), odigranom u zahtjevnim zimskim uvjetima.

Garcia je istaknuo kako vremenske okolnosti nisu bile jednostavne, ali da je teren unatoč ledu na pojedinim dijelovima omogućio kvalitetnu utakmicu. Naglasio je kako je momčad pokazala dobar pristup, posebice u fazi napada, te da je susret ispunio svrhu kao provjera u pripremnom razdoblju. Prema njegovim riječima, u igri su se mogle uočiti određene pozitivne naznake i elementi na kojima se može graditi daljnji rad.

Ipak, trener Bijelih svjestan je da prostora za napredak uvijek ima. Kao segment koji zahtijeva dodatnu pažnju naveo je pozicioniranje na terenu, kao i pojedine individualne reakcije u obrani, no ukupni dojam susreta ocijenio je pozitivnim.

Osvrnuo se i na zdravstveno stanje nekoliko igrača. Vratar Ivušić trenutačno se bori s virozom i povišenom temperaturom, a uz to ima i poteškoća s pubičnom kosti, zbog čega se još ne zna kada će se vratiti u puni pogon. Šarlija i Pukštas, prema Garcijinim riječima, trebali bi se idućeg tjedna priključiti treninzima, no povratak na teren još je teško precizno prognozirati.

Na kraju je prokomentirao i izostanke uoči nadolazećeg susreta protiv Istre 1961 s obzirom na to da zbog crvenih kartona neće moći računati na Livaju i Rebića. Garcia je poručio kako stručni stožer ima još dvije utakmice na raspolaganju kako bi pronašao najbolja moguća rješenja za nadolazeći izazov.