Garcia: "Sudac me isključio jer sam mu rekao da ide slaviti s Rijekom"

Rijeka je nakon dramatične završnice na Rujevici pobijedila Hajduk 3:2 i plasirala se u polufinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Susret je obilježila duga sudačka nadoknada, preokret domaćih te dva crvena kartona za Hajduk na samom kraju utakmice.

Hajduk je poveo u 25. minuti golom Rokasa Pukštasa, dok je Tiago Dantas izjednačio iz kaznenog udarca u 57. minuti. Drugo poluvrijeme obilježilo je i dugo prekidanje susreta nakon što su s tribina na teren ispaljene rakete, zbog čega je sudac odredio čak 20 minuta sudačke nadoknade.

U petoj minuti dodatka Roko Brajković zabio je za novo vodstvo Hajduka i činilo se da će Splićani proći dalje. No, Rijeka je u završnici napravila veliki preokret. U 19. minuti nadoknade Toni Fruk izveo je penal koji je obranio Toni Silić, ali je Fruk pokupio odbijenu loptu i zabio za 2:2. Samo minutu kasnije Gabriel Rukavina pogodio je za 3:2 i veliko slavlje na Rujevici.

Odmah nakon toga sudac Patrik Kolarić pokazao je dva crvena kartona Hajduku. Izravno je isključen Adrion Pajaziti, dok je trener Gonzalo Garcia dobio drugi žuti karton.

Na konferenciji za medije Garcia je objasnio zašto je isključen.

„Zato što sam mu rekao da ode slaviti s njima. Vjerojatno mu se to nije svidjelo“, rekao je trener Hajduka.

Garcia je bio vrlo kritičan prema sucu Kolariću, posebno zbog kaznenog udarca iz kojeg je Rijeka stigla do prvog gola.

Naljutili ga suci

„Slažem se s vama. Nije mu ovo bio najbolji dan. Rijeci je dao penal iz kojeg je postigla prvi gol zbog navodnog igranja rukom našeg nogometaša. Međutim, to nije bilo za penal“, kazao je.

Istaknuo je i kako se slične situacije ranije nisu kažnjavale u korist njegove momčadi.

„Otkako sam u Hrvatskoj, imao sam deset takvih situacija s igranjem rukom suparničkih igrača i nikada nije dosuđen penal za moju momčad.“

Dodao je da je o takvim situacijama razgovarao i sa sucima.

„Išao sam na razgovore sa sucima gdje nam objašnjavaju odluke i uvijek su mi govorili da ovako nešto nije penal. Predsjednik sudačke komisije bio je Hrvat, sada je Francuz. Mogu dovesti Čečena, on će reći da ovo nije penal. Ali danas je dosuđen protiv nas.“

Unatoč razočaranju zbog poraza, Garcia je rekao da je igračima poručio da moraju gledati naprijed.

„Rekao sam im da su igrali jako dobru utakmicu. Rijeka je težak suparnik, agresivan, ali mi smo je dosta uspijevali limitirati. Naravno da su frustrirani zbog ovakvog poraza. Moraju zaboraviti što se ovdje dogodilo i fokusirati se na iduću utakmicu.“