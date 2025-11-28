Garcia pred utakmicu s Varaždinom poslao poruku Hajdukovim navijačima

Gonzalo Garcia pojavio se pred novinarima nakon debakla u Rijeci. Slijedi 15 kolo. Hajduk i Varaždin u subotu u 15:30 na Poljudu protiv Varaždina igraju utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a i Hajduku je to prilika da se vrati u normalu i pobjede. Varaždinci u susret ulaze nakon poraza od Dinama (3:1) na Maksimiru.​

Gonzalo Garcia najavio je utakmicu na konferenciji za medije. Glavna tema nakon Jadranskog derbija je odnos Garcije i kapetana Marka Livaje. Prema prošlotjednoj izjavi trenera, Livaja, koji se vraća nakon ozljede, nije igrao protiv Rijeke jer je rekao "da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh".

Na pitanje kakav je njegov odnos s Livajom i hoće li biti prvotimac protiv Varaždina, Garcia je odgovorio: "Ne znam hoće li početi jer to nikad ne otkrivam. U Rijeci nije bio nesporazum, nije se osjećao dobro, tako je rekao. Ne treba od toga raditi veliki problem."

"Nema smisla plakati"

Novinare je zanimalo je li razgovarao s klupskim predsjednikom Ivanom Bilićem i sportskim direktorom Goranom Vučevićem. "Pričamo iza svake utakmice. Bio je to težak poraz, čudna utakmica koja se ne dogodi često. Primili smo gol iz prvog udarca, zatim smo pogriješili...

Bila je to utakmica u kojoj sve ide kontra. Naravno, osjećamo se loše kao i naši navijači. Ja sam prvi put primio pet golova, vjerojatno i veliki dio igrača. Pokazali smo da možemo igrati, ali svaki gol Fruka je ulazio. To je nogomet, sr*nja se događaju. Nema smisla plakati i ispričavati se", rekao je Garcia, pa odgovarao na ostala pitanja novinara.

Zbog čega je momčad u Rijeci izgledala tako nemoćno?

Pogreške su dio igre. Igrali smo protiv suparnika koji je jak. Imamo dosta mladih igrača, jasno je da će oni imati različite faze u igri. Najvažnije je da idemo iz utakmice u utakmicu, nastojati biti bolji. Igrat ćemo opet s Rijekom i Dinamom, tada ćemo nastojati da bude drugačije. Moramo raditi kako bismo napredovali.

Očekujete li da će momčad biti mentalno spremna za Varaždin?

Bilo je kriznih situacija i ranije, ali smo igrali dobro. Primjerice, nakon ispadanja u Albaniji igrali smo protiv Slaven Belupa.

Je li vas ovaj tjedan poremetilo loše vrijeme?

Vrijeme nije bilo dobro, ali ako se gledaju treninzi ovaj tjedan, zaslužujemo pobjedu u subotu. Kad izaberem 11 igrača, vjerujem da su najbolji. Ovaj put ću biti tužan jer dio igrača koji je bio dobar na treninzima neće biti u prvih 11.

Kakva je situacija s Ivušićem i jesu li Karačić i Durdov blizu nastupa?

Situacija je takva da je već neko vrijeme imao problema, ali želio je biti uz momčad. Proteklih dana se ne osjeća dobro. Sigurno ga neće biti protiv Varaždina, a mislim i do pauze. Nikome ne treba odmor, bilo bi glupo vaditi igrače koji su pokazali napredak poput Hodaka, Mlačića i Hrgovića.

Hodak je pogriješio, ali sviđa mi se što i nakon toga radi sve što treba. Moramo biti snažni, ne želimo stalno mijenjati mišljenja i ideje. Nisam trener koji će zbog greške kažnjavati igrače.

Šafarić najavljuje pobjedu, što kažete na to?

To je normalno. U Varaždinu smo izgubili, moramo utakmicu okrenuti na svoj mlin, da se događa ono što mi želimo.

Kako se postaviti protiv Varaždina?

Gledao sam dosta njihovih utakmica, tako i zadnju protiv Dinama. To je momčad protiv koje je uvijek teško igrati. Trener gradi momčad svake godine. Ako nisi spreman, težak su protivnik. Ne bih iznosio taktičke detalje.

Može li poraz Dinama u Lilleu pomoći Hajduku u ostvarenju cilja?

Ne mislim da će nam to pomoći. Oni igraju Europa ligu, gdje mi želimo biti. Rekao sam već ranije, moramo se fokusirati na sebe. Ne očekujem ni da se Dinamo opterećuje što mi radimo. Ako je netko u problemu, to tebe ne čini boljim. Svaki klub mora biti velik za sebe.

Kakva je poruka navijačima nakon velikog poraza u Rijeci?

Normalno je da su ljuti. Kada izgubimo, naravno da smo razočarani, ali ne treba zaboraviti što su ovi isti igrači napravili u proteklom periodu. Mladi igrači igraju puno bolje nego što smo to svi očekivali. Znam da su navijači razočarani, ali ja sam više od njih.

Što mogu reći navijačima? Da budu uz nas. Pokazali smo im dovoljno da budu optimistični i pozitivni. Rastemo, imamo ambiciju pobijediti u svakoj utakmici. Važno je kako reagiraš kao igrač, trener ili novinar kada stvari krenu u krivom smjeru. To je život, imaš priliku ispraviti.