Garcia: "Pitali smo Livaju da se zagrije u 2. poluvremenu. Rekao je da ga boli trbuh"

Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk 5:0 u 14. kolu SuperSport HNL-a. Jadranski derbi riješen je u prvom poluvremenu, kada je hat-trick postigao Toni Fruk. Ofenzivni veznjak domaćina zabio je u 5., 22. i 32. minuti, donijevši Riječanima tri boda kojima su skočili na šesto mjesto. U drugom dijelu mrežu su zatresli Samuele Vignato u 51. i Luka Menalo u 86. minuti. Hajduk je ostao vodeći, a Dinamo mu se približio na -1 zahvaljujući pobjedi nad Varaždinom (3:1).

Trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije odgovorio je na pitanje zašto kapetan i napadač Marko Livaja nije ušao u igru. "Pitali smo ga u drugom poluvremenu da se zagrije. Rekao je da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh", rekao je Garcia, prenosi Index.

Podsjetimo, Livaja je ove sezone imao problema s ozljedama. Upisao je 12 nastupa, tri gola i tri asistencije u svim natjecanjima, a vratio se 8. studenoga, kada je ušao u završnici susreta s Osijekom. Prije toga nije igrao od kraja rujna i utakmice s Lokomotivom, u kojoj je doživio parcijalnu rupturu mišića.

Garcia o Livaji uoči Jadranskog derbija

Garcia je uoči Jadranskog derbija održao konferenciju za medije. Tada je, na pitanje hoće li Livaja igrati na Rujevici, odgovorio: "Trenira i sve je bolje. Pomoći će nam. Vidjet ćemo kad će se vratiti."