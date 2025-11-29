Garcia objavio popis, Livaja na klupi

Hajduk izlazi na teren u Varaždinu bez Marka Livaje koji ponovno je ostao na klupi. Kapetan Bijelih nije startao ni prošlog vikenda protiv Rijeke, a nije ni ušao na poluvremenu zbog bolova u trbuhu.

Utakmica protiv Varaždina važna je za hajdukovce koji traže kontinuitet nakon turbulentnog ulaska u sezonu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Službeni sastavi

Hajduk: Silić, Hrgović, Šarlija, Mlačić, Hodak, Krovinović, Sigur, Pajaziti, Almena, Rebić, Šego

Varaždin: Zelenika, Jovanov, Škaričić, Vuk, Duvnjak, Mamić, Marina, Boršić, Barać, Latković, Mamut

Hajduk će tako i danas pokušati do bodova bez Livaje od prve minute, dok navijači s nestrpljenjem iščekuju hoće li Livaja uopće zaigrati i koliko je fizički spreman.