Garcia objavio popis, Livaja na klupi

Hajduk izlazi na teren u Varaždinu bez Marka Livaje koji ponovno je ostao na klupi. Kapetan Bijelih nije startao ni prošlog vikenda protiv Rijeke, a nije ni ušao na poluvremenu zbog bolova u trbuhu.
Utakmica protiv Varaždina važna je za hajdukovce koji traže kontinuitet nakon turbulentnog ulaska u sezonu.
Službeni sastavi
Hajduk: Silić, Hrgović, Šarlija, Mlačić, Hodak, Krovinović, Sigur, Pajaziti, Almena, Rebić, Šego
Varaždin: Zelenika, Jovanov, Škaričić, Vuk, Duvnjak, Mamić, Marina, Boršić, Barać, Latković, Mamut
Hajduk će tako i danas pokušati do bodova bez Livaje od prve minute, dok navijači s nestrpljenjem iščekuju hoće li Livaja uopće zaigrati i koliko je fizički spreman.
