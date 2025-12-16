Garcia nagradio igrače nakon pobjede nad Lokomotivom

Hajduk je u subotu preokretom pobijedio Lokomotivu 3:1 na Maksimiru u 17. kolu SuperSport HNL-a. Zagrepčani su poveli golom Aleksa Stojakovića u 12. minuti, dok je za Hajdukov preokret najzaslužniji bio Ante Rebić. Krilni napadač Splićana zabio je dva gola, a između svoja dva asistirao je za pogodak Michelea Šege.

Splitski klub tim je rezultatom privremeno preuzeo vrh tablice, ali ga je Dinamo vratio već sljedećeg dana kada je pobijedio Slaven Belupo u Koprivnici s 5:2. Trener Hajduka Gonzalo Garcia odlučio je nagraditi igrače nakon velike pobjede u Zagrebu u predzadnjem susretu polusezone. Dao im je čak tri dana slobodno, piše Index.

Tako su igrači Hajduka imali slobodno u nedjelju, ponedjeljak i utorak. S treninzima kreću tek u srijedu kada će se pripremati za domaći susret s Vukovarom. On je na rasporedu u nedjelju u 15 sati, a nakon toga slijedi jednomjesečna pauza.