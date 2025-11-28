Garcia komentirao utakmicu s Rijekom: "Shit happens"

Nakon katastrofe u Rijeci, Hajduk se priprema za utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a protiv Varaždina. Gonzalo Garcia danas se pojavio pred novinarima i nije mogao pobjeći od pitanja o debaklu na Rujevici.

Novinari su ga odmah uhvatili s pitanjem o Marku Livaji koji nije zaigrao u Rijeci. Nije otkrio hoće li protiv Varaždina Livaja zaigrati odmah?

"Neću vam reći hoće li igrati od prve minute, to nikad ne govorim. S Rijekom je bolestan i nije se dobro osjećao", rekao je kratko Garcia.

Novinari su mu napomenuli da su navijači ljuti nakon debakla.

"Ne trebamo plakati. Ovo je za mene bilo bolnije nego za bilo koga drugog, bilo je je*eno bolno. Kad izgubimo možemo biti ljuti, navijači ne smiju zaboravljati sve ostalo što su učinili ovi dečki. Dečki igraju sjajno. Navijači moraju biti optimisti i pozitivno razmišljati", rekao je trener.