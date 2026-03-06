Garcia kažnjen s 400 eura za crveni karton na utakmici s Rijekom

Hajdukov trener Gonzalo Garcia kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 400 eura zato što je na utakmici četvrtfinala SuperSport Hrvatskog kupa s Rijekom prigovarao sucu u 52. i 90. + 21 munuti te je nakon dvije javne opomene isključen.

Time je počinio prekršaj iz Disciplinskog pravilnika HNS. Prilikom odmjeravanja kazne, uzelo se u obzir da prekršaj nije izazvao ozbiljnije posljedice te da trener do sada u ovom natjecanju nije bio kažnjavan za ovu vrstu prekršaja.