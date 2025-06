Garcia će za Hajduk biti manji financijski pritisak od Gattusa, evo o kolikim se razlikama radi

Gonzalo Garcia povest će Hajduk u novu sezonu i biti na prvom danu priprema s momčadi. To se već tjednima zna i nikad se nije promijenilo. O njemu se treba pričati u kontekstu novog trenera Bijelih i tako postaviti stvari. Već naveliko traju interne pripreme za ono što dolazi, prenose Sportske novosti.

Trener sezone u SHNL-u mijenja klub, ali ne i ligu. Dolazi u poznato, a opet neistraženo okruženje. Bit će mu Hajduk ozbiljan izazov, možda i najozbiljniji u dosadašnjoj karijeri. No, za to je spreman. Da nije, vjerojatno se ne bi ni dohvatio izazova.

Svjestan je isto tako da dolazi stvoriti sasvim novu momčad, drugačiju od one koju smo godinama gledali na Poljudu. Sa svim parametrima je upoznat i želi napraviti taj korak. Svjetla Poljuda su jaka, direktna i moćna, valja vidjeti kako će Garcia plesati na takvoj pozornici. Odužio se već i taj proces dolaska, a zapravo je sve riješeno.

Za odlazak Gennara Gattusa znalo se već neko vrijeme, a čak je i on na pragu novog angažmana i to vrlo zvučnog. Trebao bi postati izbornik reprezentacije Italije što mu je vjerojatno kao Talijanu san. Bivši trener Bijelih na Poljudu je na svoj račun primao iznos koji u sebi sadrži šest nula, znači milijunski i to se nije libio reći. Ionako su, govorio je, odavno dostupni svi podaci o njegovim primanjima kroz karijeru. Neki su čak baratali brojkama od oko dva milijuna eura, ali to sada više nije niti važno.

Važno je tek iz perspektive eventualne usporedbe prethodnog i novog trenera Bijelih. Garcia Hajduku ne bi trebao biti skup, osim što za njega moraju platiti ugovorenu odštetu. Na njegov bi tekući račun trebalo sjesti višestruko manje novca no na Gattusov. Iako, stanje u poljudskoj blagajni je takvo da je svaki trošak trenutno pretežak. Usporedbe radi, Garcia će sigurno "stajati" manje od svog prethodnika. On je ionako od samog početka potrage bio tiha patnja Hajduka, a na kraju stiže na Poljud na veliko zadovoljstvo hajdučkog puka.

Sve se to pretvorilo u neku vrstu trakavice, ali zapravo nikad nije bilo većih prepreka. Urugvajac se s Bijelima lako dogovorio, a kad već pričamo o omjerima, mogao bi biti i trostruko jeftiniji od Gattusa. Detalje priče znaju samo njeni najuži akteri, ali valja podcrtati činjenicu koja je sigurna poput poreza. Garcia će Hajduku biti jeftiniji od Gattusa.