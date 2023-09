Gabrić o problemima u zdravstvu: "Za taj novac vam neće pogledati ni frižider"

Poznati hrvatski oftalmolog Nikica Gabrić u N1 Newsnightu je govorio o 25 godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj. U klinici Svjetlost planiraju raskošnu proslavu, a detalje je otkrio Ivani Tomić. Govorio je i o bavljenju politikom, od čega je, kaže, odustao.

Politiku je napustio, a razloge ne skriva. No, medicinu voli s jednakom strasti kao i prvog dana, ako ne i više.

"Medicina je egzatna, a u politici morate davati obećanja. Nisam naučio davati ona koja ne mogu ispuniti i to je glavni razlog zašto sam napustio politiku", govori Gabrić pa se osvrće na svoju karijeru: "Pionir sam refraktivne kriurgije u Hrvatskoj, 1997. sam nabavio prvi laser na prostoru bivše Jugoslavije, prvi sam koji je napravio očnu banku, prvi koji je operirao djecu, koji je uveo jednodnevnu kirurgiju… Teško mi se hvaliti s tim jer kad pratite medije, svi su pioniri i svi nešto rade, iako je lako provjeriti sve to. Onda vidite da većina ljudi nema ni 15 zaposlenih. Za mene radi 170 ljudi u tri države. Od toga 60 doktora. Nije da rade u bolnici pa dođu kod mene, rade samo za mene i 99 posto ih je odgojeno u Svjetlosti, primim ih dok su studenti i obučavam."

Stručan je za medicinu, a ima i političko iskustvo, tako da je mjerodavan komentirati situaciju u zdravstvu. "Da biste imali reforme, morate imati novac. Hrvatska trenutno izdvaja oko tisuću eura po glavi za zdravstvo. Slovenija 2.000 eura, Norveška 5.000 eura. Uz to, potrebno je napraviti konsenzus i postaviti zdravstvo iznad politike, a da ako HDZ nešto predloži, SDP ruši, i obrnuto. Reforme se rade za četiri milijuna ljudi, one su iznad politike. Kad bih bio premijer, a ne želim, razgovarao bih s partnerima da se to riješi. Nažalost, u Hrvatskoj je premalo kulturnog dijaloga. Kao dobre stvari bih u zdravstvu izdvojio sistem transplantacije, no stalno je na rubu jer je teško plaćati ljude", istaknuo je Gabrić i otkrio na jedan aspekt problema: "Prosječna satnica liječnika je deset eura. Za to vam neće netko pogledati ni frižider."