Futura organizira novi ciklus IoT radionica za učenike i studente u Dubrovniku

Informatički klub Futura organizira ciklus IoT radionica koji će se provoditi u 2. grupe srijedama u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik na adresi Obala pape Ivana Pavla II 44A.

Prva grupa će biti srijedama: 26.11. u 18:00, 10.12. u 17:00, nastavak u siječnju po dogovoru

Druga grupa će biti srijedama: 03.12. u 17:00, 17.12. u 17:00, nastavak u siječnju po dogovoru

Radionice se održavaju u 17:00 sati, iznimno je prva radionica u 18:00 sati zbog zauzetosti radione. Trajanje svake radionice je 120 minuta.

Radionice su namijenjene studentima, srednjoškolcima i učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola. Broj mjesta na radionicama je ograničen, a za radionice se potrebno prijaviti preko poveznice: www.futura.com.hr/iot-prijava/

Na ciklusu IoT radionica (Internet of Things) studenti, srednjoškolci i učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola će se upoznati s IoT tehnologijom, Arduino i ESP razvojnim pločicama, senzorima i osnovama weba. Nakon radionica svaki polaznik će biti sposoban sam razviti vlastiti mini projekt. Na radionicama će se razviti Web API za spremanje podataka sa senzora, te web stranicu za prikaz podataka. Svaki polaznik će izraditi svoju minijaturnu meteorološku stanicu, koju će ponijeti doma te imati mogućnost da je poveže s Futurinim serverom kako bi i nakon radionica meteorološka stanica slala podatke. Podaci će javno biti prikazani na stranici koja će se razviti u sklopu radionica.

Ciklus IoT radionica održava Informatički klub Futura, a provodi se u sklopu projekta Centar robotike koji je sufinanciran kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2025. godinu.