Fruk: "Fenomenalno se osjećam"

Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk 5:0 u 14. kolu SuperSport HNL-a. Jadranski derbi riješen je u prvom poluvremenu, kada je hat-trick postigao Toni Fruk. Ofenzivni veznjak domaćina zabio je u 5., 22. i 32. minuti, donijevši Riječanima tri boda kojima su skočili na šesto mjesto. U drugom dijelu zabili su Samuele Vignato u 51. i Luka Menalo u 86. minuti. Hajduk je ostao vodeći, s time da se Dinamo približio na -1 zahvaljujući pobjedi nad Varaždinom (3:1).

Toni Fruk, junak Jadranskog derbija, dao je izjavu za MAXSport. "Znali smo kakvo nas vrijeme čeka i odmah smo htjeli igrati visoki presing. Mislim da je to ono u čemu smo mi najbolji. Otvorilo nam se i sjajno je ispalo. Fenomenalno se osjećam.

Hat-trick je bio stvarno u kratkom roku, 3:0 na poluvremenu je fenomenalan rezultat. Mislim da nam je ovo trebalo, treba nam kontinuitet. Prije Lokomotive nas čeka AEK na Rujevici, do kraja polusezone igramo svaka tri-četiri dana, moramo se jako dobro pripremiti", rekao je Fruk, prenosi Index.