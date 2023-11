Fred Matić: "Preživio sam plinske boce i srpske logore, ali da moram hodati iza Skeje koji će vikati 'Za dom'..."

Zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu, Predrag Fred Matić, gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao nove podjele uoči Dana sjećanja u Vukovaru.

Matić kaže kako je uoči gostovanja slušao izlaganje premijera Plenkovića te da ima jedan savjet za njega. “Neka skupi sva svoja sabrana djela govora i da to ljudima koji pate od nesanica jer zašto gutati tablete kada se može to slušati. Znate kako se zaspi, evo, ja sam skoro zaspao stojeći, kao konj”, rekao je.

Što se tiče dviju kolona, kaže da nije siguran da Plenković nije bio u Vukovaru 2013. kada su bile dvije kolone. “Ako je bio, bio je u onoj drugoj koloni. Vidite kako je karma čudna stvar. Da nije stvar o Vukovaru, ja bih se naslađivao. Radili su podjele, a sada pozivaju da se poštuju institucije”, dodao je.

“Nadam se da će proći bez dvije kolone. Dovoljna je jedna svinjarija koja je bila prije 10 godina. Kažem, 99 posto ljudi dolazi iskreno, pokloniti se poginulim braniteljima pa i nama koji smo preživjeli. No onih 1 posto je uvijek glasnije jer ipak je predizborna godina. Tužan sam, ali to je realnost”, naveo je.

Kaže da ne zna što Penava radi. “Ovo U, koliko god nas uvjeravali da je to sasvim slučajno, onda neka tako bude. Vukovar ima sedam slova, mogla se ta izjava staviti i na nekom drugom slovu”, napomenuo je.

“Teško se u ičemu u životu složiti s HDZ-om, ali da, to je politizacija. Kolonu predvode vukovarski branitelji, među kojima je i 58 HOS-ovaca, među kojima je dio njih preminuo ili ne može doći. Bit će njih 10. Ja sam bio tamo i ’91. i vjerujte mi da nitko nije bio u crnim uniformama i vikao ‘za dom spremni’. Ako sada budu vikali, njima na čast. Plenković će, kada dođe u Bruxelles, morati objasniti nešto što sam mislio da smo davno objasnili”, rekao je Matić.

“Hoće li DP dobiti dodatne poene vidjet će se za 10-ak dana. Žele se odvojiti od HDZ-a na desnici”, tvrdi.

Kaže da neće biti u subotu u Vukovaru. “Moj želudac nije od inoksa, ja sam preživio svašta, bio sam i u dvije kolone i šatoraše i plinske boce i srpske logore, ali ovako nešto, da ja moram hodati iza Skeje koji će vikati ‘za dom’, a ja onda moram viknut ‘spremni’… Taj film neće gledati. Mnogi prijatelji su mi se javili koji neće doći radi ovakvih stvari. Penava je u pravu kada kaže da nam je netko ukrao Vukovar. Da, Vukovar je ukraden od branitelja”, rekao je.

Kaže da se političari dolaze tamo naslikavati. “Koliko god mi je bilo teško moram to naglasiti. Jedino su Jadranka Kosor i Vladimir Šeks dolazili u Vukovar i kada su bili na funkciji i kada nisu. Njima na čast, međutim politička elita dolazi prikupiti bodove i oni bi htjeli da to traje što kraće”, smatra Matić.

Dodao je da će upaliti svijeću u Bruxellesu. “Cijeli tjedan se posebno osjećam, svake godine je tako. Često znam reći kad sam deprimiran ‘ma baš me briga’, no nije me baš briga. U meni već nekoliko dana kuha”, napomenuo je.

Kazao je kako ne može reći da se ništa ne radi za Vukovar jer sve vlade to čine. “Ostaje istina da se sve fokusira na ovih nekoliko dana kada je dan sjećanja, a onda sve to splasne i ljudi se okreću nekim svojim dnevnim aktivnosti, ali to je realnost. Ovo što se događa uoči već je mnogim Hrvatima na vrh glave, a Srbima je muka od svega toga i pokupe se negdje na izlet. Još kako je sada to neradni dan još im lakše dođe”, rekao je.

Što se tiče nestalih kaže da je dobar dio istine u Beogradu, dio je u sugrađanima koji se boje išta reći, a dio je u Dunavu.