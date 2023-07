FRANKOVIĆ O TURIZMU: "Ne želimo se pretvoriti u Split"

Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika osvrnuo se na turističku sezonu. U svom novom Facebook statusu osvrnuo se na Dubrovnik, ali i na podmarjanski grad.

Franković smatra da je vrijedi izgubiti pokojeg gosta, a da uz to dugoročno sačuvate destinaciju i grad.

Evo što je naveo na društvenim mrežama, prenosimo vam u cijelosti njegov Facebook status:

"VRIJEDI IZGUBITI POKOJEG GOSTA, A DUGOROČNO SAČUVATI DESTINACIJU i GRAD

Nećemo se pretvoriti u grad zabrana, u grad limita, u grad kojem sve smeta. Nitko nije sretan kad se ide po cesti i kažnjava goste. Edukativni dio je puno važniji od onog sankcijskog dijela. Zato smo uveli projekt Respect the City s naglaskom na tome da ga poštujemo svi koji živimo u njemu te živimo od njega, ali i oni koji ga posjećuju.

Sa zadovoljstvom mogu reći kako smo u 2023. godini u Dubrovniku događanja, kakvim na satnoj razini svjedočimo u Splitu ili nekim drugim gradovima, gdje mrtvi pijani gosti svakodnevno leže na ulicama, mokre gdje god im padne na pamet, predstavljaju rijetke izolirane incidente. Nemoguće je na tolikom broju gostiju takvo nešto potpuno spriječiti, ali mogu kazati da smo uvelike uspjeli", istaknuo je Franković te je nastavio:

"Posljednjih mjeseci bilo je nerazumijevanja i kritika zbog dodatnog uvođenja kontrole, mjera, smanjenja jačine glazbe u povijesnoj jezgri. Razumijem strah od promjena i zabrinutost, ali grad od kojeg svi živimo nije od jučer i moramo očuvati njegovu vrijednost. Nismo izmislili toplu vodu. Sve europske prijestolnice turizma imaju limitirano izvođenje glazbe na javnoj površini do 23,00 sata. U Dubrovniku je to 23,30 sati, odnosno do 00,30 sati za vrijeme Igara. Davno smo prestali loviti broj turista, a gledamo financijski učinak i održivi turizam.

Dubrovnik je grad ljudi u kojem mora biti mjere i zbog toga sam odlučno rekao "NE" partyju unutar povijesne jezgre. Pratit ćemo učinke mjera, korigirati, tražiti najbolju mjeru, osigurati zabavu za mlade, ali uvijek brinuti da su na prvom mjestu stanari, očuvanje imagea visoko vrijedne destinacije i na koncu ekonomska korist koju svi koji od toga žive ostvaraju", zaključio je Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika.