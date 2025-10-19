Franković o problemu s drogama: "Vrijeme je da o problemu govorimo otvoreno, naš je zadatak štititi mlade"

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković ponovno je izazvao veliku pažnju javnosti objavom u kojoj je otvoreno progovorio o problemu konzumacije kokaina u Dubrovniku. U statusu na društvenim mrežama poručio je kako „nije problem što je o tome govorio, nego što je problem uopće spomenut“, istaknuvši da grad pod Srđem nije „grad slučaj“, ali da se s ovim izazovom suočavaju mnogi gradovi u Hrvatskoj i šire. Franković je naglasio kako je vrijeme da se o toj temi govori glasno, otvoreno i odgovorno.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Vrijeme je da o problemu govorimo otvoreno.

Od trenutka kada sam rekao da u Dubrovniku postoji ozbiljan problem s konzumacijom kokaina, digla se velika prašina. Ne zbog samog problema nego zbog činjenice da sam ga javno spomenuo.

No problem postoji, i to ne smijemo ignorirati. Istovremeno, želim jasno reći: Dubrovnik nije "grad slučaj". Ovaj izazov nije specifičan samo za nas s njim se suočavaju brojni gradovi, u Hrvatskoj i šire.

Ono što mi se događa ovih dana stotine poruka, svjedočanstava i zabrinutih glasova naših sugrađana pokazuje da postoji stvarnost koju statistika ne vidi.

I zato smatram da o ovome trebamo govoriti glasno, otvoreno i odgovorno, a ne gurati problem pod tepih.

Naš je zadatak štititi mlade, pomoći onima koji su posrnuli i izgraditi društvo koje neće okretati glavu.

Ovo je posljednje što ću reći na ovu temu, jer ona nije moja domena, ali kao gradonačelnik i kao sugrađanin, nisam mogao šutjeti.", poručio je.