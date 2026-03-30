Fra Šime i bankarica ponovno u žiži događanja! Nisu vratili milijun eura Župi, hoće li ipak u zatvor na godinu dana?

Ako ste mislili da je jedan od bizarnijih slučajeva sa splitskog Županijskog suda završio prije nešto više od dvije godine pravomoćnom presudom i da se više neće čuti za fra Šimu Nimca i nekad osobnu bankarica Jasminu Bilonić, grdno ste se prevarili!

Uglavnom, eto njih ponovno pred licem pravde, iz jednog prilično banalnog, makar i očekivanog razloga: nisu naime vratili novac, a preko 1,3 milijuna eura je u pitanju, na račun Crkve! Što su morali učiniti prema tekstu pravomoćne presude...

Davno je, stvarno davno 'pukla' cijela afera, ima tome gotovo 15 godina. Tada je naime fra Šime bio župnik u Baškoj Vodi te je prodao vrijedno crkveno zemljište, a novac tih 1,3 milijuna eura spremio na sigurno. Na vlastite račune, jer je kasnije je barem tako tvrdio u postupku, bio nezadovoljan kako je Crkva sredstva od nekih prethodnih transakcija i prodaja nekretnina zadržala u središnjici, nije se ništa investiralo u župe koje su inicirale prodaju... Iako su crkvene vlasti, nakon otkrića manjka novaca na računu, pokušale sve srediti unutar 'tvrtke', nije išlo pa su na koncu morali podnijeti kaznenu prijavu, a to je ubrzo došlo i do medija...

Optužnica podignuta koju godinu kasnije teretila je par za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti (za fra Šimu) odnosno za poticanje na to nedjelo (za Jasminu Bilonić).

Priznali krivnju

Prema optužnici, fra Šime se teretio da je kao župnik u Baškoj Vodi 2012. bez znanja i pisanog odobrenja Nadbiskupijskog ordinarijata Splitsko-makarske nadbiskupije i tadašnjeg nadbiskupa Marina Barišića sklopio ugovor o kupoprodaji gotovo 40.000 četvornih metara u Baškoj Vodi za 1,3 milijuna eura. Nakon uplate prebacio je novac na svoj račun. Na to ga je nagovorila Jasmina Bilonić, prema optužnici. Potrošili su prilične iznose i na neke, reklo bi se među prosječnim pukom, prilično luksuzne predmete poput finog, malo većeg broda tj glisera, da ne kažemo sad jahte, odlično opremljenog Passata CC, i tako sve u tom tonu i stilu.

Suđenje je trajalo godinama, bilo je tu humorističnih i manje zabavnih događaja i detalja, no na koncu su (bilo je i međusobnih optužbi) - priznali krivnju.

Te 2022. godine im je, nakon priznanja i izraženog kajanja izrečena uvjetna zatvorska kazna, godinu dana uz rok kušnje od četiri godine. Presuda je izdržala test žalbe tužiteljstva, dvije godine kasnije postala je pravomoćna nakon odluke Visokog kaznenog suda RH.

Opoziv uvjetne osude?

No problem je, što ćemo, ispao s tim novcima. Naime na račun Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Bastu i Baškoj Vodi u protekle dvije godine nije 'sjelo' presudom obećanih 1,3 milijuna eura! A to je najvažniji element presude, da vrate novce. Ok, vraćeno je nekih 350 tisuća eura koje je Bilonić imala oročeno na računu banke, ali ostali su dužni vratiti nešto manje od milijun eura.

Nije to nešto posebno pratilo ni splitsko tužiteljstvo ni sud, što je bilo za očekivati, nego je na prekoračenje rokova upozorio zastupnik Katoličke Crkve u postupku. Pa je podnio i prijedlog da se opozove uvjetna osuda, a o čemu će odlučivati izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu početkom svibnja za kada je zakazana rasprava u ovom slučaju. Hoće li do tada fra Šime i drugookrivljena skupiti taj iznos (a inflacija im je ipak dosta pomogla), ostaje vidjeti.