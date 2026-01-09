Fra Ante Vučković gostuje na Visokoj u Splitu

Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije ponovno poziva mlade, ali i sve one koji traže trenutak mira i smisla, na novo izdanje programa "Četvrtak za dušu". Susret će se održati u četvrtak, 15. siječnja 2026., u župi Presvetog Srca Isusova na Visokoj, s početkom u 19 sati.

Ovotjedna večer nosi temu "Reci samo jednu riječ", jednostavan, ali duboko evanđeoski poziv koji otvara prostor povjerenja, predanja i susreta s Bogom. Kako ističu organizatori, polazište su Isusove riječi i biblijski prizori u kojima jedna izgovorena riječ može promijeniti čovjekov život.

Program večeri na Visokoj

Program započinje u 19:00 sati svetom misom koju će predvoditi fra Ante Vučković. Nakon mise slijedi njegov nagovor na temu “Reci samo jednu riječ”, a potom i euharistijsko klanjanje – vrijeme tišine, osobne molitve i sabranosti.

Večer će molitvom i pjevanjem animirati Zbor mladih "Ivan Pavao II" i VIS Veritas aeterna, koji će, kako je najavljeno, pridonijeti ozračju zajedništva i unutarnjeg mira.

Tko je fra Ante Vučković?

Fra Ante Vučković, franjevac, jedan je od prepoznatljivijih duhovnih govornika i mislilaca na ovim prostorima. Profesor je filozofije, dugogodišnji odgojitelj i duhovnik, a poznat je po kontemplativnom, tihom i dubokom pristupu vjeri i čovjeku. Organizatori upućuju otvoren poziv svima da se pridruže u četvrtak, 15. siječnja 2026., u 19 sati na Visokoj.