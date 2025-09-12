Fotoklub Split organizira radionicu camere obscure – otvorene prijave!

Fotoklub Split organizira četverodnevnu radionicu camere obscure za djecu viših razreda osnove škole (dobna granica je 12 godina) i mlade (do 30 godina). Cijena radionice je 20,00 € po osobi, a svi su materijali osigurani. Radionica uključuje upoznavanje s osnovama fotografije, izradu camere obscure, fotografiranje te razvijanje i skeniranje negativa. Voditeljica radionice je fotografkinja Maja Prgomet, stručno osposobljena od strane Hrvatskog fotosaveza za vođenje ove vrste radionice.

Prijave zaprimamo e-mailom, na adresu info@fotoklubsplit.hr ili osobnim dolaskom u prostorije Fotokluba Split. Broj polaznika je ograničen.

Raspored održavanja:

20. 9. 2025. [subota] 09:00 – 13:00

21. 9. 2025. [nedjelja] 09:00 – 13:00

27. 9. 2025. [subota] 09:00 – 13:00

28. 9. 2025. [nedjelja] 09:00 – 13:00

Godišnji radionički program Fotokluba Split sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Zajednice tehničke kulture grada Splita te Splitsko-dalmatinske županije. Radionice su dio 'Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2025.' koji se financira sredstvima Zaklade 'Kultura nova'.