FOTOGLAERIJA U Muću održana javnozdravstvena akcija: Specijalistički pregledi i savjetovanja približeni mještanima

Protekle subote, 7. ožujka 2026. godine, Muć je bio središte značajne javnozdravstvene inicijative. U sklopu promidžbe projekta "Zaželi – prevencija institucionalizacije" uspješno je provedena akcija preventivnih pregleda i zdravstvenog savjetovanja, koja je okupila velik broj mještana.

Nositelj projekta je Općina Muć, dok je partner Udruga POKRET ZAGORE. Posebnu vrijednost akciji dala je suradnja s Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, čiji su zdravstveni djelatnici na terenu osigurali stručnu i dostupnu medicinsku skrb.

Specijalistički pregledi bez odlaska u Split

Cilj akcije bio je stanovnicima Muća omogućiti izravan pristup liječnicima specijalistima, što je osobito važno za rano otkrivanje bolesti i pravodobnu prevenciju.

Velik interes vladao je za dermatološke preglede, tijekom kojih su građani mogli obaviti dermoskopski pregled madeža. U vremenu kada se bilježi porast incidencije melanoma, ovakvi pregledi imaju posebno značenje za očuvanje zdravlja.

Istodobno su pulmolozi provodili spirometriju, odnosno ispitivanje funkcije pluća, te savjetovali pušače i osobe s kroničnim respiratornim tegobama o važnosti ranog otkrivanja KOPB-a i astme.

Uz specijalističke preglede, djelatnice patronaže Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije mjerile su krvni tlak, razinu šećera i masnoća u krvi te kontrolirale tjelesnu težinu, pružajući građanima uvid u osnovne, ali iznimno važne zdravstvene parametre.

Naglasak i na savjetovanju i prevenciji

Osim samih pregleda, značajan dio akcije bio je posvećen zdravstvenom savjetovanju. Stručnjaci iz područja neurologije i primarne zdravstvene zaštite informirali su građane o prevenciji neuroloških bolesti, s posebnim naglaskom na rano prepoznavanje simptoma moždanog udara, očuvanje kognitivnog zdravlja te važnost redovite kontrole krvnog tlaka i šećera.

Među brojnim mještanima koji su čekali svoj red vladalo je veliko zadovoljstvo organizacijom i dostupnošću liječničke pomoći.

"Prezadovoljna sam što su nam omogućili ovakve preglede. Za otići u Split kod specijalista treba izgubiti cijeli dan i čekati mjesecima na red. Ovdje sam u sat vremena provjerila šećer i tlak, poslušala savjet neurologa te pregled dermatologa", izjavila je jedna od posjetiteljica akcije.

Zadovoljstvo provedenom akcijom nisu krili ni liječnici, koji su istaknuli važnost ovakvih terenskih inicijativa, posebno u ruralnim sredinama.

"Ovakve akcije su ključne jer mnogi pacijenti zanemaruju simptome. Danas smo kod nekoliko osoba otkrili promjene koje zahtijevaju daljnju obradu, čime smo izravno utjecali na uspješnost njihovog budućeg liječenja", izjavio je jedan od specijalista.

Iz Udruge POKRET ZAGORE poručili su kako je upravo suradnja lokalne zajednice i zdravstvenih ustanova temelj uspjeha ovakvih projekata.

"Suradnja s Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije omogućila nam je da u srce Zagore dovedemo vrhunsku medicinsku skrb. Projekt 'Zaželi' u općini Muć, koji provodimo uz partnerstvo Općine Muć, dokazuje da se zajedničkim snagama može značajno unaprijediti kvaliteta života u ruralnim sredinama", istaknuli su.

Primjer dobre prakse za ruralne sredine

Akcija u Muću još je jednom pokazala koliko su preventivni pregledi i dostupna zdravstvena skrb važni za stanovnike manjih sredina, gdje je dolazak do specijalista često otežan. Upravo zato ovakve inicijative predstavljaju vrijedan doprinos jačanju zdravstvene zaštite i podizanju kvalitete života u Dalmatinskoj zagori.