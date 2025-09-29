FOTOGALERIJA Započeo je CROYA Charter Show na Zapadnoj obali u Splitu

Prvi dan ovogodišnjeg CROYA sajma na Zapadnoj obalu započeo je užurbano i uz odličnu atmosferu. Od ranog jutra posjetitelji, charter brokeri i agenti pristižu na registracije kako bi mogli nazočiti jedinom sajmu ovog tipa u Hrvatskoj.

Luksuzni brodovi već od nedjelje mame pozornost prolaznika, a članovi posade na svakom od njih dotjerani i s osmijehom spremno dočekuju goste. Izlagači su također otvorili vrata posjetiteljima u svojim – za ovu priliku postavljenim – uredima na otvorenom. Druženje, umrežavanje, stvaranje kontakata i poslovnih prilika - CROYA Charter Show s 48 izloženih brodova i više od 250 registriranih charter brokera, već je u startu pokazao zašto se smatra jednim od najvažnijih događaja u regiji. U ovim trenucima, u tijeku je Chef’s Competition, veliko natjecanje kuhara koji od prijepodnevnih sati svojim kulinarskim umijećima nastoje oduševiti suce. Žiri u sastavu: chef Rudolf Štefan, chef Ante Bjelančić i chef Karlo Kaleb, u prvom djelu dana obišao je dio brodova prijavljenih na natjecanje i degustirao jela inspirirana temom "Croatian Nonnas". Kulinarsko natjecanje cijelo vrijeme prati i natjecanje u dekoriranju stolova, pri čemu su suci imali zadatak i ocijeniti najbolji "Feel at home" uređen stol.

Ekipa chefa Šime Barića našla se među prvima pred žirijem:

"Ovo mi je prvi put da sudjelujem na Chef's Competitionu. Zadovoljni smo s onim što smo pripremili, iako je bilo i stresno i zabavno u isto vrijeme. Žiri je izgledao zadovoljno, a nama je ovo svakako odlično iskustvo", istaknuo je chef Barić.

Natjecanju se pridružio i Luka Veić, najmlađi pobjednik hrvatskog MasterChefa, koji je s 18 godina osvojio titulu najboljeg. Danas, točno dvije godine od emitiranja emisije u kojoj je proglašen pobjednikom, Luka nastupa na svom prvom natjecanju u kojem će snage odmjeriti sa brodskim kuharima:

"Zadovoljan sam planom i pripremama. Kako god završi, bit ću sretan jer mi je ovo prilika da vidim konkurenciju i cijeli proces izbliza. MasterChef mi je dao iskustvo koje me naučilo kako pametnije razmišljati o poslu i životu", rekao je Luka uoči izlaska pred žiri i nastavio sa pripremom jela zajedno sa svojom kolegicom, Sarah Mikulec.

U natjecanju sudjeluje ukupno 13 chefova, a najbolji će biti proglašeni posljednjeg dana sajma, u srijedu.

Program prvog dana nastavlja se u večernjim satima. Svečanim otvorenjem u 19 sati, službeno će biti obilježen početak još jednog izdanja sajma koji spaja nautiku, gastronomiju i vrhunsko iskustvo života na moru.

