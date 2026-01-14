FOTOGALERIJA U Ulici Slobode postavlja se novi displej za mjerenje brzine: Cilj je povećati sigurnost na "crnoj točki" Splita

Jutros je u Ulici Slobode u Splitu, kod zgrade "Sunčani sat", započelo postavljanje dodatne prometne signalizacije. Kako doznajemo s terena, radnici montiraju displej koji će vozačima prikazivati njihovu trenutačnu brzinu, uz natpis "VAŠA BRZINA" i oznaku km/h.

Na fotografiji s mjesta radova vidi se prometnica s pojačanim prometom te novi stup s displejom, a iznad ekrana nalazi se i solarni panel, što upućuje na autonomno napajanje sustava. Radnici su jutros na nogostupu uz kolnik, uz postavljene ljestve i opremu, dovršavali montažu uređaja.

Riječ je o dionici na kojoj su se i ranije događale teške prometne nesreće i ozbiljniji incidenti, zbog čega se već dulje vremena upozorava na potrebu dodatnih mjera. Posljednji takav događaj zabilježen je u svibnju prošle godine kada je, prema ranijim informacijama, vozač vozila marke Tesla izazvao tešku prometnu nesreću u kojoj je na mjestu smrtno stradala pješakinja (67).

Podsjetimo, zbog ranijih incidenata već je ranije postavljena i dodatna signalizacija na pješačkom prijelazu za vozače koji skreću iz Velebitske ulice u Ulicu Slobode. Najnovija mjera – displej koji pokazuje brzinu – trebala bi dodatno potaknuti vozače na oprez i poštivanje ograničenja, osobito na prometnici koja je do sada bilježila niz opasnih situacija.

Prometne službe ovim potezom očito žele dodatno privući pozornost vozačima i smanjiti rizik od novih nesreća na jednoj od frekventnijih splitskih ulica.