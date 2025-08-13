FOTOGALERIJA Stobrečani su ogorčeni. Parking kod nogometnog igrališta pretvoren u skladište olupina

Stanovnici Stobreča već duže vrijeme upozoravaju na problem zapuštenih i neregistriranih vozila koja zauzimaju javna parkirališta. Posebno kritična lokacija nalazi se pokraj nogometnog stadiona NK Primorac, na adresi Put Svetog Lovre 6, gdje, prema riječima građana, mjesecima, a u nekim slučajevima i godinama, stoje automobili koji nisu u voznom stanju.

Na terenu se, kako navode mještani, može vidjeti više vozila bez registarskih oznaka ili s nevažećim tablicama, probušenim gumama, razbijenim staklima i vidljivim oštećenjima. Neki od automobila imaju sve četiri gume prazne, a dio ih je potpuno neupotrebljiv.

"Ovakva vozila svakodnevno zauzimaju parkirna mjesta koja su prijeko potrebna stanovnicima, pogotovo tijekom turističke sezone kada je pritisak na parking ogroman", žale se građani, dodajući kako neodgovorni vlasnici, pa čak i preprodavači vozila i tzv. šverceri, ostavljaju olupine bez ikakve kontrole.

Mještani su uputili više prijava nadležnim službama, tražeći izlazak na teren i uklanjanje vozila kako bi se parkirališni prostor oslobodio za funkcionalnu upotrebu. Spremni su, kažu, dostaviti i fotografije spornih automobila kako bi se olakšao uvid u stanje na terenu.

Za sada, rješenje problema tek se očekuje, a građani se nadaju brzoj reakciji kako bi javno parkiralište ponovno služilo svojoj osnovnoj svrsi – parkiranju vozila u voznom stanju.