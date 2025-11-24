FOTOGALERIJA Split u noćnom sjaju: Čarolija svjetla kraj Zlatnih vrata

Parkovi i nasadi Split predstavili su novu blagdansku atrakciju koja unosi dašak čarolije u samo srce grada. Kraj Zlatnih vrata, živu jelku obasjanu tisućama lampica pretvorili su u toranj svjetla koji oživljava kamene zidine starog Dioklecijanovog carstva.

Zlatne kugle, raspoređene po granama, svjetlucaju poput malih planeta, dok se svjetlosne zrake prelijevaju po kamenim pločama. Cijeli prizor, kažu iz Parkova i nasada, osmišljen je kako bi spojio tradiciju i suvremenost – mirnoću starog Splita i blagdansku radost koja dolazi s novim svjetlom.

"Iznad svega stoji Grgur Ninski – taman, sjajan i nepomičan. U toj noći on postaje simbol čuvara svjetla i mira, bdije nad gradom koji diše tišinom i svjetlom, objavili su iz Parkova i nasada te su nadodali:

"Kada se spusti noć, Split kao da omekša. Ugasne gradska buka, a probudi se njegova duša. U tom trenutku, kako poručuju iz Parkova i nasada, grad zasja – čak i kad je mrak", zaključili su.