FOTOGALERIJA Splićani pohrlili na Rivu: Sunce ugrijalo na 15°C i vratilo život u grad

Split je danas napokon "udahnio punim plućima". Nakon dana (i tjedana) kad su Splićani najčešće birali tople jakne i brzinske obaveze, sunce je izmamilo mnoštvo na ulice – i to uz ugodnih 15 stupnjeva Celzijevih u podmarjanskom gradu.

Najživlje je bilo na Rivi, gdje se tražilo mjesto više. Terase kafića bile su ispunjene, a šušur se vratio u punom smislu riječi – od jutarnjih kava do popodnevnih druženja uz pogled na more. Mnogi su iskoristili priliku i za šetnju, neki u laganijim jaketama, neki već "na proljetno", ali svima zajedničko isto: guštanje u suncu i osjećaj da se grad ponovno probudio.

Duž Rive i okolnih ulica moglo se vidjeti ono što već neko vrijeme nismo – opuštene korake, nasmijana lica i spontana zaustavljanja "na brzinsku" priču. Hladnoća je posljednjih dana držala Split u nešto mirnijem ritmu, no današnje vrijeme vratilo je prepoznatljivu gradsku živost i šetnju kao najdraži splitski sport.

Prizore današnje atmosfere zabilježili smo kamerom – pogledajte u nastavku.