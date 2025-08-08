FOTOGALERIJA Sjećanje na branitelja Juricu Jerčića – otkrivena spomen-ploča u njegovu čast

U Podgrađu kraj Omiša, svečanom je ceremonijom obilježena uspomena na satnika Juricu Jerčića (1965. – 1995.), jednog od brojnih hrvatskih branitelja koji su svoje živote položili za slobodu domovine. Na mjestu okupljanja, uz prisutnost obitelji, suboraca, predstavnika lokalne i državne vlasti te mještana, otkrivena je spomen-ploča koja će trajno podsjećati na njegovu hrabrost i odanost Hrvatskoj. Glavni nositelji i organizatori ovog projekta bili su Udruga Prsten u suradnji sa župom UBDM Podgrađe, koji su zajednički pokrenuli i realizirali postavljanje spomen-obilježja.

Jurica Jerčić rođen je 15. ožujka 1965. godine u Zadvarju, u obitelji s roditeljima Antom i Ivanicom te braćom i sestrama. Bio je skroman i miran čovjek, ali početkom 1990-ih napušta dotadašnji život kako bi se priključio obrani zemlje. U Hrvatsku vojsku stupio je 1. lipnja 1991., postavši pripadnik legendarne 4. gardijske brigade i sudjelujući u prvim borbama na zadarskom području. Već u kolovozu iste godine prelazi u sastav 2. gardijske brigade – Inženjsku PZO postrojbu, gdje preuzima zapovjedništvo nad vodom.

Početkom 1993. godine preuzima dužnost zapovjednika logističkog voda u topničko-raketnom divizionu. Ratni put vodio ga je kroz neka od najzahtjevnijih bojišta, od Banovine do juga Hrvatske, uključujući i sudjelovanje u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja". Nažalost, njegov život završava upravo na dan oslobodilačkog slavlja – 5. kolovoza 1995. godine, u mjestu Stari Brod, gdje je poginuo u neprijateljskom topničkom napadu.

Spomen-ploču je svečano otkrila sestra Smiljana Jerčić

Za iznimnu hrabrost i doprinos obrani domovine, Jurica Jerčić odlikovan je nizom priznanja, među kojima su Spomenica Domovinskog rata 1990.–1992., medalja "Oluja", Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana te zlatna plaketa "Grom". Posmrtno mu je dodijeljen čin satnika topništva. Počiva na mjesnom groblju u Podgrađu.

Svečanost otkrivanja spomen-ploče započela je misom zadušnicom, nakon koje su okupljenima govorili predstavnici udruge Prsten, Grada Omiša, Splitsko-dalmatinske županije te Ministarstva branitelja. Posebno emotivan i dirljiv trenutak bio je obraćanje njegova suborca Danka Bevande, koji je zajedno s Juricom bio u istoj prostoriji u trenutku pogibije. Bevanda je tom prilikom ispričao kako je i sam teško ranjen te od tada živi kao stopostotni ratni invalid.

Spomen-ploču je svečano otkrila sestra Smiljana Jerčić, a nakon blagoslova položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Okupljanje je završilo zajedničkim druženjem i domjenkom na travnjaku ispred crkve, u organizaciji Udruge Prsten i župe u Podgrađu, u duhu zahvalnosti i sjećanja na čovjeka koji je život dao za slobodu Hrvatske.