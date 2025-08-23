FOTOGALERIJA Ribarska noć u Pločama: Jedna od najvećih dalmatinskih fešti traje na rivi kod crkve

Na gradskoj rivi u Pločama večeras se održava Ribarska noć, tradicionalna manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja i slovi kao jedna od većih ribarskih fešta u Dalmaciji.

Grad Ploče se i ove godine pridružio organizaciji s vlastitom ekipom, a posjetiteljima se nude bogati riblji specijaliteti koje će svi zainteresirani moći kušati na licu mjesta. Uz mirise svježe pripremljene ribe i mediteranskog začinskog bilja, fešta je prilika za uživanje u dalmatinskoj gastronomskoj i glazbenoj tradiciji.

Posebna pažnja posvećena je najmlađima – od 18:30 sati dijelile su se krafne i sokići. Djeca su uživala u ovoj manifestaciji koja ima i obiteljski karakter. Organizatori pozivaju sve građane i goste da dođu na rivu, povedu obitelj i prijatelje te zajedno provedu večer ispunjenu glazbom, druženjem i okusima mora.