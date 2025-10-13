[FOTOGALERIJA] Pun amfiteatar na Žnjanu: Uz predstavu i ples svečano zatvoren 2. Festival Split za djecu

Sinoć, u nedjelju 12.10., pred stotinama djece, roditelja, bake i djedova okupljenih u amfiteatru na žnjanskom platou, svečano je zatvoreno drugo izdanje Festivala Split za djecu. Kazališna družina Ritam igre izvela je predstavu "Kazalište na cesti: Djeca i promet" kojom je ne samo nasmijala male i velike, nego ih i educirala te potaknula na razmišljanje o poštivanju prometnih pravila.

Svoje iznimne pjevačke i plesne talente iskazala su djeca iz lokalnih glazbeno-scenskih klubova: Mažoretkinje grada Splita, Talent Studio M, Plesni studio DanceBox, Plesni klub Split, Plesni studio D-Motion i Dječji zbor Srdelice.

"Bilo je odlično! Žnjan je 'gorio', djeca su uživala, a i odrasli! Svake pohvale vrijedno", komentirala je program jedna zadovoljna mama. Iza ove manifestacije stoji Romana Ban, pokretačica platforme Split za djecu, koja je i ove godine okupila i povezala brojne pojedince, udruge, institucije i tvrtke te tako u sklopu 2. Festivala Split za djecu u tri dana organizirala više od 50 besplatnih aktivnosti za djecu diljem grada.

"Zahvaljujem izvođačima koji su se odazvali te proteklih dana educirali i zabavljali djecu i cijele obitelji. Bilo je stvarno za svakoga ponešto, od programa za bebe preko znanstvenih, umjetničkih i STEM radionica do sportskih aktivnosti i kazališnih predstava", kazala je organizatorica Romana Ban.

U program Festivala Split za djecu ove su se godine uključile gradske institucije poput većine muzeja i galerija te Gradske knjižnice Marka Marulića Split, kao i Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, a svoje je prostorije za potrebe održavanja radionica ustupilo i nekoliko gradskih kotareva. Drugi Festival Split za djecu organizirao se uz potporu Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice SDŽ i tvrtke Žnjan.

Sponzori su bili City Center one Split, Aras Digital Products, Poliklinika Doctus i Erste banka, a donatori Victa Split i Müller Hrvatska. Za informacije o nadolazećim događajima za djecu u Splitu i okolici zapratite 'Split za djecu' društvene mreže!