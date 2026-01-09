FOTOGALERIJA Pronađena veća količina oružja, streljiva i pirotehnike u Splitu: 19-godišnjak pod istragom

Policijski službenici Policijske postaje Solin u četvrtak, 8. siječnja 2026. godine, proveli su pretragu stana u obiteljskoj kući na području Splita u kojoj prebiva 19-godišnjak, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Tijekom pretrage pronađena je i oduzeta veća količina oružja, streljiva, dijelova oružja, eksplozivnih sredstava i pirotehničkih sredstava koje je, kako navode iz policije, mladić neovlašteno posjedovao.

Ukupno je oduzeto 242 komada streljiva, 540 komada čahura, 150 komada zrna, 28 inicijalnih kapsula, pet vježbovnih metaka, 260 grama baruta te jedan komad fitilja za paljenje. Policija je pronašla i četiri prazne topničke čahure, dvije ručne bombe bez eksplozivnog punjenja, jedno kućište protupješačke mine, jednu minobacačku minu, dvije protudiverzantske mine, jedno topničko zrno te jedno kućište minobacačke mine.

Među pronađenim predmetima nalaze se i jedan spremnik vatrenog oružja, jedan signalni pištolj, jedan samostrijel s devet pripadajućih strijela, tri dijela vatrenog oružja (cijevi i zatvarači) te dva komada vatrenog oružja. Uz sve navedeno, policija je oduzela i 125 komada pirotehničkih sredstava.

Nad 19-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava policija će protiv njega podnijeti i optužni prijedlog u prekršajnom postupku.

Policija nije navela dodatne detalje o okolnostima pronalaska niti o daljnjim mjerama koje će se poduzimati u ovom slučaju.