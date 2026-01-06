FOTOGALERIJA Prometna na autocesti A1, vozi se u kolonama

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 između čvora Bosiljevo 2 i čvora Sveti Rok, državnu cestu DC1 na dionici Grabovac-Gračac-Knin i DC3 na dionici Zdihovo-Delnice-Kikovica (opširnije u izvješću).

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno.

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila, a za sav je promet zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska (opširnije u izvješću).

Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme, izvijestio je HAK.

Na autocesti A1, između čvora Novigrad i čvora Karlovac (49. km) u smjeru Zagreba, dogodila se prometna nesreća, a to je dodatno usporilo promet.

Pogledajte kako to izgleda na terenu.