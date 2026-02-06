FOTOGALERIJA Posljednji pozdrav dr. sc. Stanislavu Piploviću, dobitniku nagrade za životno djelo

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split održana je komemoracija u čast nedavno preminulog dr. sc. Stanislava Piplovića. Komemoraciju su organizirali Društvo prijatelja kulturne baštine Split i Društvo arhitekata Splita.

Komemorativnim skupom odana je počast istaknutom arhitektu, znanstveniku i kulturnom djelatniku koji je svojim stručnim, znanstvenim i društvenim radom ostavio dubok i trajan trag u istraživanju povijesti arhitekture te očuvanju kulturne baštine Splita i Dalmacije.

Dr. sc. Stanislav Piplović dobitnik je nagrade Grada Splita za životno djelo 2022. godine te osobne nagrade Splitsko-dalmatinske županije 2017. godine za sveukupan doprinos istraživanju povijesti i očuvanju kulturne baštine.

Na komemoraciji su se od njega oprostili članovi obitelji, kolege, suradnici i brojni poštovatelji njegova rada, prisjećajući se njegova profesionalnog doprinosa, predanosti struci te iznimnog utjecaja na kulturni i znanstveni život zajednice.

Neumorni istraživač i čuvar baštine

Tijekom skupa kolege iz Društva prijatelja kulturne baštine Split prisjetili su se njegova nevjerojatnog opusa. Marjan Čipčić istaknuo je kako je dr. Piplović bio "veliki čovjek koji pažnju nije tražio, ali ju je zasluživao i dobivao s punim pravom". Njegov rad obuhvaća stotine znanstvenih članaka i monumentalne monografije, poput onih o graditeljstvu Splita u 19. stoljeću te razdoblju između dvaju svjetskih ratova.

"Bio je veliki čuvar splitskih bedema i pravi kulturni aktivist koji je kroz Društvo djelovao više od pola stoljeća", kazao je Čipčić, podsjetivši da je dr. Piplović doktorirao na temi povijesti graditeljstva Trogira u 19. stoljeću.

Odlazak "dobrog duha" arhiva

Danka Radić, predsjednica Društva prijatelja kulturne baštine Split, naglasila je Piplovićevu fascinantnu radnu etiku i ljudskost: "Svaki dan odlazio je u Sveučilišnu knjižnicu, Državni arhiv i Arheološki muzej. Tu nije bilo pauze. Subote i nedjelje koristio je za pisanje na svom računalu. Bio je izuzetno korektna i marljiva osoba, ali najvažnija je bila njegova ljudska strana – toplina i volja da pomogne kolegama, prijateljima i studentima."

Na kraju je poručeno kako će dr. sc. Stanislav Piplović nastaviti živjeti kroz svoja djela, koja su temelj budućim znanstvenicima, a Društvo je svečano obećalo da će nastaviti putem zaštite i revalorizacije baštine koji je on započeo.