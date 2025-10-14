FOTOGALERIJA Ovo su prizori na istoku Splita

Na istoku Splita, u Žrnovnici uz rijeku, danas su snimljeni prizori prave jesenske idile. Sunčano vrijeme i temperature između 17 i 19 stupnjeva Celzijevih uljepšale su dan, dok je priroda zablistala u toplim tonovima žute, crvene i smeđe boje.

Svaki korak uz obalu otkriva novi kadar, kao da je priroda sama pripremila izložbu svojih najljepših boja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jesen u Žrnovnici i ovog je puta pokazala da nije samo razdoblje između ljeta i zime, već vrijeme posebne topline, ljepote i sklada s prirodom.

Oni koji su danas uživali u šetnji uz rijeku sigurno će dugo pamtiti ovu igru boja i svjetlosti.

Pogledajte fotografije i uživajte...