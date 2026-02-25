FOTOGALERIJA Otvoren mural posvećen Zdravki Krstulović u Splitu: "Ovaj grad uvijek se dičio svojim veličinama"

Danas je u Porinovoj ulici u Splitu svečano otvoren mural posvećen najvećoj splitskoj glumici, Zdravki Krstulović. Nakon već poznatih događaja oko Zdravkina murala na Gripama, ova velika splitska i hrvatska umjetnica na neki se način vratila kući.

Mural je postavljen tik uz službeni ulaz u splitski teatar, pa će se od sada svaka glumica i glumac, svaki kazališni djelatnik, pri dolasku na probu ili predstavu, susresti sa Zdravkom Krstulović. Bit će to i prilika da se još jednom prisjetimo u koje kazalište dolazimo i koliko je davno podignut umjetnički nivo ove kazališne kuće, koji su u zlatnom dobu HNK Split stvarali Zdravka Krstulović i generacija splitskih kazalištaraca, čiji je istinski umjetnički predvodnik bila upravo Zdravka Krstulović.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poruke govornika

Prvakinja drame HNK Split, Nives Ivanković, istaknula je: "Ovaj grad uvijek se dičio svojim veličinama. Zdravka je bila vrhunska umjetnica, vrhunska glumica, ali bila je i žena koja je Dalmaciju i Split nosila u sebi."

Predsjednica udruge Domine, Mirjana Kučer, u svom je govoru naglasila: "Ovime ne odajemo počast samo jednoj velikoj umjetnici, nego jasno poručujemo da ženskoj prošlosti i ženama koje su obilježile Split pripada vidljivo mjesto na ulicama ovoga grada."

Zamjenica gradonačelnika, Matea Dorčić, izjavila je: "Nadamo se da će i brojne zaslužne Splićanke dobiti svoje mjesto – svoje murale, biste i ulice – jer one to zaslužuju."

Riječi glumca Mara Nejašmića Banića

Glumac Maro Nejašmić Banić rekao je: "Baš kako je kazala moja kolegica Nives Ivanković, Zdravka se na neki način vratila kući, a mi glumci ćemo od sada svaki put, kad dolazimo na probu, pokušati uhvatiti malo inspiracije od velike Zdravke Krstulović."

Otvaranju su nazočili intendant HNK Split Bože Župić, županijski pročelnik Željko Primorac, menadžer Ivica Bubalo i brojni drugi.

Nakon otvaranja murala, u kinoteci Zlatna Vrata prikazan je dokumentarni film iz opusa Menoarh filma "Velikani hrvatskog glumišta – Zdravka Krstulović", u kojem su o ovoj iznimnoj ženi i umjetnici govorili kolegice i kolege: Nenni Delmestre, Zvonimir Mihanović, Ksenija Prohaska, Jasna Malec Utrobičić, Bruna Bebić Tudor, Vlatko Perković, Dragan Despot, Snježana Sinovčić Šiškov, Lordan Zafranović, Daniel Rafaelić i drugi.

Nazočne su pozdravili producent i režiser filma Fran Juraj Prizmić i ravnateljica Danijela Čukušić.

"Svećenica kazališta"

I dobro došla kući, "svećenice kazališta", kako je Zdravku Krstulović nazvao veliki splitski teatrolog Vlatko Perković. Poklonit ćemo vam se, gospođo Zdravka, svaki put kad prođemo kraj teatra.