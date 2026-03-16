FOTOGALERIJA Mladi pokazali znanje, humanost i spremnost: OŠ Plokite i Prirodoslovna škola pobjednici gradskog Natjecanja mladih HCK-a

U Osnovnoj školi Ravne njive - Neslanovac ove je subote, 14. ožujka, održano 27. gradsko Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa, na kojem je sudjelovalo ukupno 18 ekipa uz vodstvo svojih nastavnika i mentora. Natjecanje je još jednom okupilo osnovnoškolce i srednjoškolce koji su pokazali zavidno znanje iz prve pomoći, ljudskih prava i djelovanja Crvenog križa. Ceremonija otvaranja započela je intoniranjem himne Republike Hrvatske i neslužbene himne Hrvatskog Crvenog križa "Jalta, Jalta: Neka cijeli ovaj svijet". Okupljenim natjecateljima i mentorima obratili su se Mate Omazić, pročelnik Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Grada Splita, Tomislav Gojo, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Split, te Haidi Mimica Tudor, ravnateljica škole domaćina.

Najbolji među osnovcima i srednjoškolcima

U kategoriji Podmladak, u kojoj je sudjelovalo osam osnovnih škola, prvo mjesto osvojila je OŠ Plokite pod vodstvom mentorice Jelene Teklić. Drugo mjesto pripalo je OŠ Lučac, dok je treće mjesto osvojila OŠ Blatine - Škrape. U kategoriji Mladi, među deset srednjih škola, najbolja je bila ekipa Prirodoslovne škole uz mentoricu Ivanu Lipovac. Drugo mjesto zauzela je III. gimnazija, a treće IV. gimnazija.

Pobjedničke ekipe predstavljat će splitsko društvo Crvenog križa na međužupanijskoj razini natjecanja, koja će se u travnju održati u Korčuli.

Velika uloga mladih volontera

Posebnu vrijednost natjecanju dao je velik broj mladih volontera. U njegovoj provedbi sudjelovala su čak 43 volontera iz Kluba mladih Gradskog društva Crvenog križa Split, i to kao suci, vodiči ekipa i logistička podrška. Osim toga, više od 40 članova Kluba sudjelovalo je i kao dio natjecateljskih ekipa. Takav odaziv još jednom potvrđuje koliko je rad s mladima važan segment djelovanja Crvenog križa, ali i koliko su mladi spremni aktivno se uključiti u humanitarne aktivnosti svoje zajednice. Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa sastoji se od provjere teorijskog znanja o Pokretu Crvenog križa, ljudskim pravima i pravima djece, kao i poznavanja prve pomoći u teoriji i praksi.

Poseban izazov za natjecatelje predstavlja praktični dio, koji se odvija na radilištima s realističnim prikazima scenarija i ozljeda. Sudionici timski pristupaju zbrinjavanju unesrećenih, a ozlijeđene osobe glume markiranti – učenici završnih razreda škole domaćina. Ove godine u toj je ulozi sudjelovalo 16 učenika, čime su dodatno pridonijeli vjerodostojnosti i uspješnoj provedbi natjecanja.

Natjecanje koje potiče humanost i otpornost

Iz Gradskog društva Crvenog križa Split ističu kako se upravo nakon ovog natjecanja njihovu radu redovito pridružuje najveći broj novih mladih volontera. Tijekom priprema učenici se upoznaju s djelovanjem najvećeg humanitarnog pokreta na svijetu, njegovim vrijednostima i važnosti pomaganja drugima.

Natjecanje organiziraju društva Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatski Crveni križ u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a provodi se u skladu s Vremenikom natjecanja i smotri AZOO-a. Cilj ovog programa rada s mladima je odgoj djece i mladih u duhu solidarnosti, humanosti, međusobnog pomaganja i poštivanja ljudskog bića, kao i jačanje njihove uloge u zaštiti zdravlja i aktivnom doprinosu zajednici. Poseban naglasak stavlja se na osposobljavanje mladih za djelovanje u izvanrednim situacijama, osobito u okolnostima povećanih rizika od prirodnih katastrofa.

Poznavanje prve pomoći do dolaska hitnih medicinskih službi može spriječiti dodatne komplikacije i skratiti vrijeme liječenja i oporavka, a upravo zato ovakva natjecanja imaju višestruku vrijednost – od usvajanja praktičnih znanja do jačanja osobne otpornosti i odgovornog sudjelovanja u društvu.