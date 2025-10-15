FOTOGALERIJA Jedna od najvažnijih splitskih prometnica uskoro će ponovno biti u potpunosti prohodna!

Nakon višemjesečnih radova, prometnica u Ulici Domovinskog rata kod Pravnog fakulteta u Splitu uskoro će ponovno biti u potpunosti puštena u promet. Kako doznajemo, nakon završetka arheoloških istraživanja koja su usporila projekt, zatrpani dio kolnika trebao bi u idućim danima biti asfaltiran, čime će ova važna gradska prometnica ponovno postati potpuno prohodna.

Višemjesečne gužve i otežan promet

Podsjetimo, promet je proteklih mjeseci bio znatno otežan, a vozači su se kretali naizmjenično ili uz regulaciju prometa. To je na ovom frekventnom gradskom području izazivalo česte gužve i nezadovoljstvo građana.

Radovi na rekonstrukciji prometnice započeli su prije nekoliko mjeseci s planom proširenja kolnika i uređenja dodatnih parkirnih mjesta uz cestu. No, tijekom ljeta radnici su naišli na veća arheološka nalazišta, što je znatno usporilo izvođenje projekta i produljilo rokove.

Povratak normalnom prometovanju

Ipak, čini se da su istraživanja privedena kraju te da će u narednom razdoblju uslijediti završno asfaltiranje. Time će prometnica kod Pravnog fakulteta ponovno biti u potpunosti otvorena za sve sudionike u prometu, što će znatno olakšati kretanje ovim važnim dijelom Splita.