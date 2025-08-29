FOTOGALERIJA Bojama jazza sinoć se obojilo štafilićko Igrišće

Bojama jazza Hrvatsko glazbeno društvo Biranj iz Kaštel Lukšića obojilo je sinoć štafilićko Igrišće te posjetiteljima priuštilo pravu jazz poslasticu. U okviru Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta, a u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela, članovi HGD-a Biranj uz svoje goste gotovo dva sata nizali su bezvremenske jazz uspješnice. Koncert, na kojem se već tradicionalno traži stolica više, jedan je od dražih koncertâ ovom društvu, kako ističu, a po aplauzu publike vjerujemo da je i publici jedan od najdražih tijekom ljeta.

Ugodna ljetna noć, autohtona kulisa Igrišća i jazz pokazali su se dobitnom kombinacijom za prekrasan koncert u kojem su ovoga puta gosti bili solisti: Gina Damjanović (vokal), Dražen Bogdanović (saksofon), Filip Pavić (gitara) i Antonijo Dragojević (klavijature), a sve pod ravnanjem maestra Denija Pjanića.

American Graffiti, Sing Sing, Santana, Cry Me a River, Cantaloupe Island samo su neke od jazz uspješnica koje je orkestar sinoć izveo. Nakon gotovo dva sata publika je i dalje tražila još pa su u dva bisa glazbenici počastili sve prisutne bezvremenskim jazz uradcima Sir Duke i Latin Gold.