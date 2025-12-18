FOTOGALERIJA Advent na Kampusu ove godine pomiče sve granice. Morate vidjeti ovu energiju i atmosferu. A tek se sada očekuje veliko iznenađenje - evo što najavljuju iz SC-a...

Ovogodišnji Advent na Kampusu, u organizaciji Studentskog centra Split, iz večeri u večer potvrđuje da se na splitskom kampusu događa jedna od najživljih studentskih adventskih priča. Nakon niza glazbenih i zabavnih programa, posebice se pamti sinoćnji nastup popularnog splitskog pjevača Joška Čaglja Jole, koji je donio – kako kažu posjetitelji – pravu eksploziju energije i zajedništva.
Spektakl na Jolinom koncertu: "Pjevalo se uglas"
Koncert Joška Čaglja Jole na Adventu na Kampusu obilježila je spektakularna atmosfera – nizali su se hitovi, a publika, mahom mladi studenti, pjevala je na sav glas. Prostor kampusa bio je ispunjen pozitivnom energijom i sjajnom zabavom, uz dojam da ovogodišnji program doista pomiče granice studentske adventske zabave u Splitu.
Program Adventa na Kampusu (27. 11. – 19. 12.)
Manifestacija je donijela gust raspored koncerata i večeri zabave:
- Čet, 27. 11. – Enigma band
- Pet, 28. 11. – Ivan Zak
- Sub, 29. 11. – Hiljson Mandela
- Ned, 30. 11. – Kviz: Filmska potjera
- Pon, 1. 12. – Humanitarni koncert
- Uto, 2. 12. – Vis Veritas i Albina
- Sri, 3. 12. – Mate Milićević i bend
- Čet, 4. 12. – Tamburaši
- Pet, 5. 12. – DJ
- Sub, 6. 12. – Mate Bulić
- Ned, 7. 12. – Kristina Krstičević
- Pon, 8. 12. – Tomislav Bralić & Intrade
- Uto, 9. 12. – Giuliano i Diktatori
- Sri, 10. 12. – Grupa Elite
- Čet, 11. 12. – Tamburaši
- Pet, 12. 12. – Uršula Najev & Black Coffee
- Sub, 13. 12. – Josip Ivančić
- Ned, 14. 12. – Matko i Brane
- Pon, 15. 12. – Grupa Viva
- Uto, 16. 12. – Domenica
- Sri, 17. 12. – Jole
- Čet, 18. 12. – Dreamers
- Pet, 19. 12. – Andrea Šušnjara
Važna informacija: Završnica je besplatna
Organizatori su za kraj pripremili dodatni mamac: posljednja dva koncerta su besplatna – Dreamers (18. 12.) i Andrea Šušnjara (19. 12.) – što bi moglo privući još veći broj studenata i građana na veliku završnicu Adventa na Kampusu.
Uz ovakav ritam, raznolik program i odaziv publike, čini se da je Studentski centar Split ove godine postavio novu ljestvicu kada je riječ o adventskom ugođaju na kampusu – i to onom pravom, studentskom: glasnom, raspjevanom i punom dobre energije.
