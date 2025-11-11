FOTO Vranjic proslavio zaštitnika svog mjesta

Vranjic je i ove godine svečano obilježio blagdan sv. Martina, svog nebeskog zaštitnika. Na tradicionalnoj proslavi, koja svake godine okuplja brojne mještane, sudjelovao je i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, koji je tom prigodom uputio čestitku svim Vranjičankama i Vranjičanima.

Svečanu svetu misu predvodio je don Darko Matijević, župnik župe sv. Kaje, uz koncelebraciju don Nikole Šakića, župnika župe sv. Martina u Vranjicu, don Mirka Bitunjca, župnika Mravinaca i Kučina, te don Vedrana Torića, rektora Nadbiskupskog sjemeništa.

„Drage Vranjičanke i Vranjičani, čestitam vam blagdan sv. Martina, zaštitnika Vranjica – naše male Venecije. Neka vas prati nebeski zagovor i zaštita Svetog Martina“, poručio je gradonačelnik Ninčević.

Tom prilikom uputio je i čestitke svima koji nose ime ovog sveca, poželjevši im sretan imendan.