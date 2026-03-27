FOTO & VIDEO Pogledajte kako Plitvice izgledaju, a proljeće je

Snažno nevrijeme zahvatilo je područje Mukinja kod Plitvičkih jezera, gdje je snijeg tijekom noći i jutra gotovo potpuno zatrpao naselje.

Prema dostupnim informacijama s terena, situacija je izuzetno teška – ceste su neprohodne, a brojna vozila ostala su zatrpana snijegom. Mećava, praćena olujnim vjetrom, ne prestaje već satima, dodatno pogoršavajući uvjete i stvarajući visoke snježne nanose.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Visina snijega u prosjeku se procjenjuje na čak 70 do 80 centimetara, dok nanosi mjestimice prelaze i dva metra.