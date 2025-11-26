FOTO & VIDEO Cetina se na Hanu već izlila iz korita. Stanje u Bajagiću je - alarmantno

Prema podacima prikazanim na karti Hrvatskih voda, vodostaj rijeke Cetine na mjernoj postaji Han ušao je u crveno, što je vidljivo iz posljednjeg mjerenja. Na karti je lokacija označena crvenim indikatorom, što prema sustavu Hrvatskih voda znači izvanredno stanje – najviši stupanj upozorenja.

Crveno označene točke na području Cetine upućuju na to da je vodostaj premašio propisane granice sigurnosti te se rijeka na pojedinim lokacijama vjerojatno izlila iz korita ili postoji vrlo visok rizik od izlijevanja. Ostale postaje uzvodno i nizvodno označene su zeleno ili plavo, što sugerira da je kritična upravo dionica kod Hana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

S obzirom na obilne oborine koje su zahvatile šire područje Dalmacije, ovakav nagli porast vodostaja dodatno potvrđuje upozorenja stručnjaka o mogućim bujičnim poplavama, otežanom prometu i riziku za objekte u blizini korita rijeke.

Kakva je situacija najbolje svjedoči video našeg čitatelja iz Bajagića.