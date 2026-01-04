FOTO Uhvatili muškarca sa 103 kilograma morskih krastavaca!

Postaja pomorske i aerodromske policije Pula - Pola dovršila je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo trgovanje divljim vrstama.

Naime, policijski službenici su 2. siječnja oko 16 sati, po izlasku iz mora na području Banjola, zatekli 30-godišnjaka u posjedu trpova ukupne težine 103.49 kilograma, koje je prethodno nezakonito izlovio s ciljem komercijalne prodaje.

Policijski službenici oduzeli su trpove i ronilačku opremu te se protiv muškarca podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.

Trpovi su komisijski vraćeni u more.

"Osim kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu, počinitelji mogu biti i novčano sankcionirani, obzirom da se Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o zaštiti prirode te Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama, propisuje i dodatna naknada štete po prirodu prouzročena nedopuštenim radnjama u odnosu na pojedine strogo zaštićene životinjske vrste te će policija obavijest o navedenom događaju dostaviti i Upravi za ribarstvo radi provođenja postupka iz njihove nadležnosti", poručuje PU istarska.