FOTO U Noći muzeja otvorena izložba "Hrvatska vatrogasna zajednica danas"

Muzej hrvatskog vatrogastva i ove je godine uspješno sudjelovao u manifestaciji "Noć muzeja" u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva, a postav je obišlo 530 posjetitelja. Centralna događanja ovogodišnje manifestacije u Muzeju hrvatskog vatrogastva bila su predavanje i otvaranje izložbe pod nazivom „Hrvatska vatrogasna zajednica danas“, a sve u sklopu ovogodišnjeg obilježavanja 150. obljetnice osnutka Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice.

Na događanjima su sudjelovali glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, tajnik Kabineta Hrvatske vatrogasne zajednice Hrvoje Ostović, zamjenik predsjednika Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Nedeljko Vukalović, vršitelj dužnosti zapovjednika VZŽ Varaždinske Mario Rogina, zapovjednik VZŽ Primorsko-goranske u mirovini Mladen Šćulac, u ime gradonačelnika Grada Varaždina potpredsjednik Gradskog vijeća Josip Garić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina u mirovini Ivica Labaš, predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Varaždina Tomislav Bogović i Božidar Horvat, predsjednik i zapovjednik DVD-a Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu Radovan Martinec i Jurica Buden te voditelj Muzeja hrvatskog vatrogastva Vedran Runjić.

Nakon uvodnih pozdrava od strane zamjenika predsjednika Predsjedništva HVZ-aVukalovića i voditelja Muzeja hrvatskog vatrogastva Runjića započelo je prigodno predavanje o ulozi Hrvatske vatrogasne zajednice danas. Tajnik Kabineta Ostović je prikazao ustroj HVZ-a i njegovu ulogu u formiranju vatrogasnog sustava, od operativnog djelovanja, preko projekata nabave vatrogasne opreme do organiziranja natjecanja i rada s mladeži.

„S gotovo 150 tisuća članova u vatrogasnim organizacijama, Hrvatska vatrogasna zajednica danas predstavlja jedan od glavnih stupova Domovinske sigurnosti“, kazao je Ostović.

Zahvale sudionicima izložbe

Nakon predavanja otvorena je izložba "Hrvatska vatrogasna zajednica danas", koja je kroz informativne plakate i promidžbene materijale prikazala sve segmente rada HVZ-a. Voditelj Muzeja Runjić je na otvaranju istaknuo da je cilj s ovom izložbom obići što više gradova po Hrvatskoj i prikazati građanima ulogu vatrogasaca koja je puno šira od gašenja požara i spašavanja u nesrećama.

Glavni vatrogasni zapovjednik je istaknuo da su u pripremanje izložbe bili izravno uključeni djelatnici HVZ-a, koji su prikazali svoj svakodnevni rad kroz plakate te im je uručio prigodna priznanja.

„Ova izložba je prva u nizu događanja kojim obilježavamo 150 obljetnicu djelovanja Hrvatske vatrogasne zajednice. Nakon svih burnih događaja koje je hrvatsko društvo i vatrogasni sustav proživio u ovom dugom razdoblju, imamo dobro ustrojenu organizaciju spremnu odgovoriti na sve izazove. Vatrogasci će sigurno i u narednih 150 godina biti na ponos hrvatskim građanima“, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković i otvorio izložbu.

Uz novu izložbu i stalni postav, posjetitelji su mogli pogledati vozila i opremu varaždinskih dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca, dok je za najmlađe bila organizirana likovna radionica. Izložbu „Hrvatska vatrogasna zajednica danas“ moguće je pogledati svaki radni dan u Muzeju hrvatskog vatrogastva do početka travnja 2026.