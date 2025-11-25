FOTO Tudor na Poljudu održao edukacijsko predavanje. Evo o čemu je govorio

Igor Tudor, naš proslavljeni nogometaš, a kasnije i strateg prve momčadi Hajduka, te brojnih inozemnih velikana, od Galatasaraya preko Marseillea do Juventusa, održao je danas u Kino sali na Poljudu edukacijsko predavanje za trenere Akademije "Luka Kaliterna".
U sat i pol vremena Tudor je objašnjavao svoje viđenje rada, pogotovo u omladinskim kategorijama, te odgovarao na pitanja trenera i djelatnika Akademije.
U vrlo zanimljivom izlaganju Igor je prenosio svoja iskustva u radu od Akademije do prvih momčadi klubova, objašnjavajući i svoju vlastitu evoluciju, sazrijevanje u dugogodišnjem trenerskom radu.
