FOTO Torcida 'zapalila' Poljud bakljadom

Tijekom utakmice na Poljudu navijači su u jednom trenutku zapalili veći broj baklji, zbog čega se nad stadionom podigao gust dim, a cijelo je područje nakratko bilo obavijeno crvenim odsjajem. Vidljivost je bila značajno smanjena, a tribine se u pojedinim trenucima gotovo nisu vidjele.

Upotreba pirotehnike redovito ulazi u službene zapisnike, pa se očekuje da će delegat utakmice i ovog puta prijaviti incident. S obzirom na prijašnje odluke disciplinskog tijela HNS-a, realno je za očekivati da bi Hajduk zbog bakljade mogao ponovno biti financijski sankcioniran.

Više će biti poznato nakon što HNS zaprimi službeno izvješće i donese odluku o eventualnoj kazni.